Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, кто-нибудь недавно покупал датчик уровня воды? Может быть, вы мне подскажите в какую цену они могут обойтись? Просто нам нужно приобрести, и я вот думаю, насколько дорого может обойтись такой датчик.
Re: Подскажите
Добрый день, всего скорее датчик воды стоит совсем недорого. Вы можете узнать цены на датчики для воды в специализированной компании. Тем более сейчас есть очень много разных датчиков, которые можно установить. У нас, например на предприятии установлен поплавковый датчик уровня воды. Можно сказать, что одно из самых недорогих и, вместе с тем, надежных устройств для измерения уровня жидкостей. Датчик уровня поплавковый могут использоваться для контроля уровня самых разных продуктов, например сточных вод, химически агрессивных жидкостей или пищевых продуктов. Устойчивы к пене и пузырькам в жидкости и могут работать с вязкими жидкостями. На самом деле проблем с монтажом вообще таких датчиков нет. Так что можете смело приобретать и устанавливать.
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