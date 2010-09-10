Шины
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Шины
Товарищи петербуржцы, а вы есть на данном форуме? Очень бы хотелось узнать, какую резину вы ставите на свою машину. Мы переехали недавно, пока в шоке. На Невском воды по колено, на мостах лед. На метро бы пересаживаться не хотелось, немного это не удобно.
Re: Шины
О, я когда на права сдала, тоже не сразу поняла, как с резиной быть. По итогу у них https://xn--80aebkoprykhd9d.xn--p1ai/co ... mnie-shiny нашла Nokian WR D4, которые трехслойные. Они нормально и для мокрого асфальта подходят, и для льда. И там и там чувствую себя уверенно. Правда они рассчитаны до минус пятнадцати, дальше резина становится жесткой. Но у нас, честно говоря, такая температура в целом редкость, обычно намного теплее.
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