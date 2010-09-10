Сообщение klonik » 55 минут назад

Товарищи петербуржцы, а вы есть на данном форуме? Очень бы хотелось узнать, какую резину вы ставите на свою машину. Мы переехали недавно, пока в шоке. На Невском воды по колено, на мостах лед. На метро бы пересаживаться не хотелось, немного это не удобно.