Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:18

Всем привет! С супругом сделали пруд на даче. Вроде бы делали по рекомендациям специалистов. Но, со временем вода стала цвести и не очень красиво, да и неприятно рядом с ним находиться. Оказывается, нужно уложить было геотекстиль. Мы этого не сделали из-за чего будет все переделывать. Подскажите, где стоит купить геотекстиль для пруда?
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