Сообщение zevc » Сегодня, 12:18

Всем привет! С супругом сделали пруд на даче. Вроде бы делали по рекомендациям специалистов. Но, со временем вода стала цвести и не очень красиво, да и неприятно рядом с ним находиться. Оказывается, нужно уложить было геотекстиль. Мы этого не сделали из-за чего будет все переделывать. Подскажите, где стоит купить геотекстиль для пруда?