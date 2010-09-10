Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 12:18

Всем привет! С супругом сделали пруд на даче. Вроде бы делали по рекомендациям специалистов. Но, со временем вода стала цвести и не очень красиво, да и неприятно рядом с ним находиться. Оказывается, нужно уложить было геотекстиль. Мы этого не сделали из-за чего будет все переделывать. Подскажите, где стоит купить геотекстиль для пруда?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2831
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:39

Привет, мы тоже делали пруд и на дно и бока укладывали геотекстиль. Покупали мы в компании «Бикра» https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... -vodoemov/ . Вообще, ассортимент у них очень большой на самом деле геотекстиля и еще не только для водоемов представлен. Представлен даже для кровельных материалов и для дорожек. Я к чему это то, что в торговой компании вы сможете приобрести весь необходимый материал. Еще в компании работают квалифицированные специалисты, которые в обязательном порядке вам помогут с выбором. В общем, советую вам обратиться в компанию и уточнить. А так, геотекстиль обязательно нужен для водоемов. Потому что геотекстиль насыщает водоём кислородом, что сокращает количество очисток.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей