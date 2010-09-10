Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем привет! С супругом сделали пруд на даче. Вроде бы делали по рекомендациям специалистов. Но, со временем вода стала цвести и не очень красиво, да и неприятно рядом с ним находиться. Оказывается, нужно уложить было геотекстиль. Мы этого не сделали из-за чего будет все переделывать. Подскажите, где стоит купить геотекстиль для пруда?
Re: Подскажите
Привет, мы тоже делали пруд и на дно и бока укладывали геотекстиль. Покупали мы в компании «Бикра» https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... -vodoemov/ . Вообще, ассортимент у них очень большой на самом деле геотекстиля и еще не только для водоемов представлен. Представлен даже для кровельных материалов и для дорожек. Я к чему это то, что в торговой компании вы сможете приобрести весь необходимый материал. Еще в компании работают квалифицированные специалисты, которые в обязательном порядке вам помогут с выбором. В общем, советую вам обратиться в компанию и уточнить. А так, геотекстиль обязательно нужен для водоемов. Потому что геотекстиль насыщает водоём кислородом, что сокращает количество очисток.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей