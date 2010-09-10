Сообщение zevc » Сегодня, 12:30

Всем привет! Коллега по работе последнее время очень жалуется на повышенную утомляемость и слабость, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Говорит, что сталкивается даже с нарушениями пищеварения: тошнота, снижение или отсутствие аппетита. К врачу никак не идет, ничем заставить не могу. Как вы думаете, что это может быть?