Центр гепатологии и вирусных инфекций

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Центр гепатологии и вирусных инфекций

Сообщение zevc » Сегодня, 12:30

Всем привет! Коллега по работе последнее время очень жалуется на повышенную утомляемость и слабость, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Говорит, что сталкивается даже с нарушениями пищеварения: тошнота, снижение или отсутствие аппетита. К врачу никак не идет, ничем заставить не могу. Как вы думаете, что это может быть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2824
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Центр гепатологии и вирусных инфекций

Сообщение klonik » Сегодня, 14:57

Привет, а у него случайно не хроническая форма гепатита? Потому что у него симптомы очень сильно похожи, поэтому лучше всего обращаться к врачу. Так как к плохим последствиям бы не перешло все это. Тем более хронический гепатит серьёзное заболевание, которое требует постоянного медицинского наблюдения и специфической терапии. Опасность болезни в том, что непрерывный воспалительный процесс в печени часто провоцирует такие серьёзные заболевания, как цирроз или печёночная недостаточность. Поэтому лучше вашему коллеге обратиться к врачу, чтобы провести все необходимые анализы и выявить причину.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей