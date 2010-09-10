Центр гепатологии и вирусных инфекций
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Центр гепатологии и вирусных инфекций
Всем привет! Коллега по работе последнее время очень жалуется на повышенную утомляемость и слабость, тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Говорит, что сталкивается даже с нарушениями пищеварения: тошнота, снижение или отсутствие аппетита. К врачу никак не идет, ничем заставить не могу. Как вы думаете, что это может быть?
Re: Центр гепатологии и вирусных инфекций
Привет, а у него случайно не хроническая форма гепатита? Потому что у него симптомы очень сильно похожи, поэтому лучше всего обращаться к врачу. Так как к плохим последствиям бы не перешло все это. Тем более хронический гепатит серьёзное заболевание, которое требует постоянного медицинского наблюдения и специфической терапии. Опасность болезни в том, что непрерывный воспалительный процесс в печени часто провоцирует такие серьёзные заболевания, как цирроз или печёночная недостаточность. Поэтому лучше вашему коллеге обратиться к врачу, чтобы провести все необходимые анализы и выявить причину.
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