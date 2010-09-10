Металлическая лестница
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Металлическая лестница
Всем привет! В доме частном нужно установить лестницу на второй этаж, а я никак выбрать не могу. Говорят, что деревянные лестницы не такие качественные и выбрать лучше металлическую. А я вот думаю, нормально ли если в доме будет металлическая лестница?
Re: Металлическая лестница
Привет, абсолютно нормально, когда в доме находиться металлическая лестница. Сейчас ведь такие лестницы металлические и очень хорошего качества. Специализированные компании делают под ваш конкретно интерьер, что очень приятно на самом деле. Тем более такая лестница выдерживает большие нагрузки в эксплуатационном плане. Современные металлические лестницы обрабатываются антикоррозийными покрытиями, что защищает их от воздействия влаги и других неблагоприятных факторов. Поэтому такие лестницы будут служить очень долго и не будут доставлять много проблем. Я вам рекомендую обратиться в компанию, которая делает такие лестницы. Она вам предложит все необходимые проекты какие есть у нее.
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