Сообщение zevc » Сегодня, 12:44

Всем привет! В доме частном нужно установить лестницу на второй этаж, а я никак выбрать не могу. Говорят, что деревянные лестницы не такие качественные и выбрать лучше металлическую. А я вот думаю, нормально ли если в доме будет металлическая лестница?