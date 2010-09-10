Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Собираемся с друзьями в Москву на экскурсию. Скажите, а я смогу там приобрести себе на подарок родственникам сувениры? Уж очень мне хочется их порадовать хорошими сувенирами, буду рада если подскажите, где можно будет в Москве их купить.