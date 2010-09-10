Подскажите
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Подскажите
Собираемся с друзьями в Москву на экскурсию. Скажите, а я смогу там приобрести себе на подарок родственникам сувениры? Уж очень мне хочется их порадовать хорошими сувенирами, буду рада если подскажите, где можно будет в Москве их купить.
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