Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Собираемся с друзьями в Москву на экскурсию. Скажите, а я смогу там приобрести себе на подарок родственникам сувениры? Уж очень мне хочется их порадовать хорошими сувенирами, буду рада если подскажите, где можно будет в Москве их купить.
Re: Подскажите
Конечно, сможете купить сувениры. Тем более Москва является туристическим городом и как же без специализированных сувенирных магазинов. Мне кажется, что ни в одном другом городе вы не найдете такое большое количество сувениров как в магазине на улице Новокузнецкой. Когда я зашла в этот магазин я была очень сильно удивлена, потому что ассортимент очень большой и все такое разнообразное. Мне понравилось, что тут можно купить как простую игрушку, которую можно будет поставить на стол. А также купить вещь, которой можно пользоваться в быту. Я думаю, если вы посетите этот магазин, сможете убедиться в этом сами. Так что, если у вас будет возможность можете смело обращаться в этот магазин.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей