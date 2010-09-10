Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 12:57

Собираемся с друзьями в Москву на экскурсию. Скажите, а я смогу там приобрести себе на подарок родственникам сувениры? Уж очень мне хочется их порадовать хорошими сувенирами, буду рада если подскажите, где можно будет в Москве их купить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2831
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:55

Конечно, сможете купить сувениры. Тем более Москва является туристическим городом и как же без специализированных сувенирных магазинов. Мне кажется, что ни в одном другом городе вы не найдете такое большое количество сувениров как в магазине на улице Новокузнецкой. Когда я зашла в этот магазин я была очень сильно удивлена, потому что ассортимент очень большой и все такое разнообразное. Мне понравилось, что тут можно купить как простую игрушку, которую можно будет поставить на стол. А также купить вещь, которой можно пользоваться в быту. Я думаю, если вы посетите этот магазин, сможете убедиться в этом сами. Так что, если у вас будет возможность можете смело обращаться в этот магазин.
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