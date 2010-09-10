Сообщение zevc » Сегодня, 13:09

Всем привет! Какая компания в Москве или может быть в Подмосковье предлагает специализированный тематический кейтеринга для мероприятий? Очень хочется заказать и порадовать своих гостей. Куда мне лучше всего обратиться?