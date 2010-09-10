Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 13:09

Всем привет! Какая компания в Москве или может быть в Подмосковье предлагает специализированный тематический кейтеринга для мероприятий? Очень хочется заказать и порадовать своих гостей. Куда мне лучше всего обратиться?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2831
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 20:07

Привет, я вам могу посоветовать обратиться в компанию «Товарищ Полковник» https://polkovnik-men.ru/ . На самом деле эта компания является экспертом в своей области, потому что работает более 17 лет на рынке. Обслуживает как крупные, так и мелкие мероприятия. Я думаю, если вы обратитесь вам тоже понравится обслуживание от этой компании. Кроме всего этого обслуживание недорогое, можно на определённую сумму договориться. Мы вообще с этой компанией очень плотно сотрудничаем. Например, у них заказываем обслуживанием на новогодний праздник, корпоративы и даже заказывали на переговоры. Когда на работу приезжали зарубежные партнеры. В общем, советую вам обратиться в эту компанию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей