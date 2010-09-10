Курсы кулинарии
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Курсы кулинарии
Всем привет! Мой муж на день рождения подарил мне мультиварку, и теперь я хочу освоить это чудо техники. Пробовала готовить по стандартным рецептам из инструкции, но результат не впечатляет. Кто-нибудь проходил специализированные курсы по готовке в мультиварке? Поделитесь опытом!
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