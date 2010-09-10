Курсы кулинарии

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Курсы кулинарии

Сообщение zevc » Вчера, 13:14

Всем привет! Мой муж на день рождения подарил мне мультиварку, и теперь я хочу освоить это чудо техники. Пробовала готовить по стандартным рецептам из инструкции, но результат не впечатляет. Кто-нибудь проходил специализированные курсы по готовке в мультиварке? Поделитесь опытом!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2831
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Курсы кулинарии

Сообщение klonik » Вчера, 20:46

Ой, я прошлым летом была в точно такой же ситуации! Мультиварка пылилась на полке, пока я не нашла курсы кулинарии с целым разделом по готовке в мультиварке. Это было откровение! Научилась делать такие блюда, о которых раньше и не мечтала — от идеальных каш до сложных десертов и даже хлеба. Особенно ценно, что там есть таблицы времени и режимов для разных продуктов. Теперь моя мультиварка работает каждый день, а семья в восторге от разнообразия блюд.
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