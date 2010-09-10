Женские шубы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Женские шубы

Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Подскажите, стоит ли вообще рассматривать каракулевую шубу как инвестицию? Я давно мечтаю о красивой шубе, но сомневаюсь, насколько это практично. Беспокоюсь, что каракуль может быстро потерять вид или выйти из моды. А ещё интересно, как правильно выбрать фасон, чтобы он не устарел через год-два? Поделитесь опытом, пожалуйста!
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