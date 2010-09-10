Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Подскажите, стоит ли вообще рассматривать каракулевую шубу как инвестицию? Я давно мечтаю о красивой шубе, но сомневаюсь, насколько это практично. Беспокоюсь, что каракуль может быстро потерять вид или выйти из моды. А ещё интересно, как правильно выбрать фасон, чтобы он не устарел через год-два? Поделитесь опытом, пожалуйста!