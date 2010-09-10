Женские шубы
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Женские шубы
Подскажите, стоит ли вообще рассматривать каракулевую шубу как инвестицию? Я давно мечтаю о красивой шубе, но сомневаюсь, насколько это практично. Беспокоюсь, что каракуль может быстро потерять вид или выйти из моды. А ещё интересно, как правильно выбрать фасон, чтобы он не устарел через год-два? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Re: Женские шубы
Могу с уверенностью сказать, что каракулевая шуба – это действительно стоящая инвестиция! Я приобрела шубы каракуль женские три года назад и до сих пор получаю комплименты. Каракуль отличается особой прочностью и при правильном уходе сохраняет вид десятилетиями. Что касается фасона, рекомендую выбирать классические модели – они всегда в тренде. Обратите внимание на качество выделки и швов. Хорошая каракулевая шуба не только согреет, но и подчеркнет статус, а со временем может даже вырасти в цене.
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