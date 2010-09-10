Подскажите
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Подскажите
Всем привет, у меня постоянно есть стрессорные расстройства с повышенной нервной напряжённостью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями. Помогите, с помощью какого препарата можно нормализовать свое здоровье?
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