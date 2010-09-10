Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2829 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 13:36 Всем привет, у меня постоянно есть стрессорные расстройства с повышенной нервной напряжённостью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями. Помогите, с помощью какого препарата можно нормализовать свое здоровье? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2831 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 21:17 Привет, вам нужен «Тенотен» https://tenoten.ru/ , так как это очень хороший препарат, который помогает при стрессе. По крайней мере я его принимаю, и он единственный из многих мне помогает. По своему составу препарат содержит растительные компоненты, поэтому какого-то сильного вреда вряд ли принесет. Но, все равно, я бы вам рекомендовала насчет применения проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что у этого препарата есть как побочные действия, так и противопоказания. Мне очень нравится на самом деле как его можно принимать. То есть схема приема такая на один приём назначают 1 или 2 таблетки (держать во рту до полного растворения, не во время приёма пищи). Принимать 2 раза в день, при необходимости — до 4 приёмов в сутки. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»