Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2829
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:36

Всем привет, у меня постоянно есть стрессорные расстройства с повышенной нервной напряжённостью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями. Помогите, с помощью какого препарата можно нормализовать свое здоровье?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2831
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:17

Привет, вам нужен «Тенотен» https://tenoten.ru/ , так как это очень хороший препарат, который помогает при стрессе. По крайней мере я его принимаю, и он единственный из многих мне помогает. По своему составу препарат содержит растительные компоненты, поэтому какого-то сильного вреда вряд ли принесет. Но, все равно, я бы вам рекомендовала насчет применения проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что у этого препарата есть как побочные действия, так и противопоказания. Мне очень нравится на самом деле как его можно принимать. То есть схема приема такая на один приём назначают 1 или 2 таблетки (держать во рту до полного растворения, не во время приёма пищи). Принимать 2 раза в день, при необходимости — до 4 приёмов в сутки.
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