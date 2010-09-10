Подскажите
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Подскажите
Всем привет, подскажите, где в Санкт-Петербурге лучше всего сдать анализ крови? Хочу платно сдать, потому что гораздо быстрее результат приедет и никаких очередей ждать не приходится. Подскажите, в какой клинике лучше всего сдать?
Re: Подскажите
У меня недавно супруг сдал анализ крови дома. Просто позвонил в платную клинику, и медицинская сестра приехала и сделала ему забор крови. Если честно, вообще вышло не очень дорого, но так удобно на самом деле. Если честно, я думала, что сейчас в основном медицинские сестры выезжают на дом только лежачим больным делать капельницы. А, оказывается, что можно вызвать даже для забора крови. Если вы хотите, я могу спросить своего супруга контакты клиники откуда приезжала медсестра. Кстати, очень удобно, что результаты анализа приходят на электронную почту. Получается, что человеку не нужно вообще выходить из дома. Мне кажется, что это очень удобно на самом деле если человек заболел.
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