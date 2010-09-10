Сообщение zevc » Вчера, 13:55

Всем привет, подскажите, где в Санкт-Петербурге лучше всего сдать анализ крови? Хочу платно сдать, потому что гораздо быстрее результат приедет и никаких очередей ждать не приходится. Подскажите, в какой клинике лучше всего сдать?