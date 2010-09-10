Окна
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Окна
Добрый день! У меня квартира находится на первом этаже. Сегодня работник ЖКУ косил траву и камень прилетел мне в окно. Разбил одно стекло в окне. Скажите, можно ли мне как-то заменить только стекло, чтобы обойтись без замены полностью окна?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей