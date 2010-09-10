Сообщение klonik » Вчера, 14:54

Добрый день! У меня квартира находится на первом этаже. Сегодня работник ЖКУ косил траву и камень прилетел мне в окно. Разбил одно стекло в окне. Скажите, можно ли мне как-то заменить только стекло, чтобы обойтись без замены полностью окна?