klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Вчера, 14:54

Добрый день! У меня квартира находится на первом этаже. Сегодня работник ЖКУ косил траву и камень прилетел мне в окно. Разбил одно стекло в окне. Скажите, можно ли мне как-то заменить только стекло, чтобы обойтись без замены полностью окна?
