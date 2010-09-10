Окна
Окна
Добрый день! У меня квартира находится на первом этаже. Сегодня работник ЖКУ косил траву и камень прилетел мне в окно. Разбил одно стекло в окне. Скажите, можно ли мне как-то заменить только стекло, чтобы обойтись без замены полностью окна?
Re: Окна
Здравствуйте, если у вас окно не повреждено вы можете поменять только стекло. Если честно, я бы на вашем месте направила жалобу и пусть из-за кого произошла такая неприятная ситуация возмещал ущерб. Конечно, стекло стоит не таких уж больших денег. Но, все равно считаю, что непредвиденные расходы и они неприятные. Можно мне кажется вообще обратиться в компанию, которая устанавливала вам окна и у них заказать окно. А, так у меня если, что есть контакты хорошей компании в Питере, которые могут установить качественно и недорого. Если хотите я могу дать контакты этой компании, где профессиональные мастера вам хорошо установят.
