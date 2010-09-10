Бухгалтерские услуги
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Бухгалтерские услуги
Здравствуйте, хотим заказать аутсорсинг бухгалтерских услуг. Но, не знаем в какую компанию лучше всего обратиться. Сейчас ведь на рынке есть несколько компаний, которые предлагают такого рода услуги. Как правильно выбрать компанию и не ошибиться?
Re: Бухгалтерские услуги
Добрый день, на самом деле сейчас аутсорсинг бухгалтерских услуг пользуется высокой популярностью. Потому что это для бизнеса выгодно и очень удобно. Конечно, лучше найти компанию, которой можно полностью доверять и работают квалифицированные специалисты. Чтобы выбрать компанию хорошую, вам нужно изучить сайт компании, узнать давность работы, сферы компетенции, посмотреть отзывы клиентов. Каждая сфера деятельности имеет особенности в плане бухгалтерского учёта и налогообложения, если аутсорсер знаком с этими нюансами. Немаловажно подумать о безопасности, потому что аутсорсер будет иметь доступ к финансовой информации компании. Поэтому в договоре должны быть прописаны меры по обеспечению её безопасности и ответственность за разглашение.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей