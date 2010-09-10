Интернет провайдер в Ростове-на-Дону

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 21:06

Девочки, помогите советом! Работаю удаленно, и мне критически важен стабильный интернет. Сейчас выбираю между несколькими провайдерами в Ростове-на-Дону. Рассматриваю МТС, но переживаю насчет реальной скорости и возможных скрытых платежей. Кто-нибудь может поделиться личным опытом использования?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 21:54

Как фрилансер со стажем, понимаю твои переживания! Год назад подключила МТС и забыла о проблемах с интернетом. Рекомендую зайти на https://rostov-na-donu.mtsru.ru/ и изучить их предложения. Скорость всегда соответствует заявленной, даже в пиковые часы. Никаких скрытых платежей не обнаружила - всё прозрачно и честно. Для работы из дома - идеальный вариант. У меня тариф за 450 рублей, скорость отличная для видеоконференций и загрузки тяжелых файлов.
