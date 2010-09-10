Интернет провайдер в Ростове-на-Дону
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Интернет провайдер в Ростове-на-Дону
Девочки, помогите советом! Работаю удаленно, и мне критически важен стабильный интернет. Сейчас выбираю между несколькими провайдерами в Ростове-на-Дону. Рассматриваю МТС, но переживаю насчет реальной скорости и возможных скрытых платежей. Кто-нибудь может поделиться личным опытом использования?
Re: Интернет провайдер в Ростове-на-Дону
Как фрилансер со стажем, понимаю твои переживания! Год назад подключила МТС и забыла о проблемах с интернетом. Рекомендую зайти на https://rostov-na-donu.mtsru.ru/ и изучить их предложения. Скорость всегда соответствует заявленной, даже в пиковые часы. Никаких скрытых платежей не обнаружила - всё прозрачно и честно. Для работы из дома - идеальный вариант. У меня тариф за 450 рублей, скорость отличная для видеоконференций и загрузки тяжелых файлов.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей