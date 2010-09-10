Строительство дома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2834
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » Вчера, 21:13

Привет всем! Я недавно задумалась о строительстве собственного дома в пригороде Казани. Давно мечтаю о просторном коттедже с удобной планировкой. Но не могу определиться с проектом. Кто-нибудь заказывал разработку проекта дома? Поделитесь опытом, как выбрать надежную компанию для строительства домов?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительство дома

Сообщение klonik » Вчера, 22:14

Привет! Я в прошлом году построила дом и очень довольна результатом. Мой совет - обратите внимание на строительство домов проекты. Там предлагают действительно продуманные решения с учетом климата Казани. Мне понравился индивидуальный подход - архитектор внимательно выслушал все наши пожелания и предложил несколько вариантов планировки. Цены оказались вполне адекватными для такого уровня качества. Сейчас наслаждаемся жизнью в собственном доме!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей