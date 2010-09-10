Строительство дома
Привет всем! Я недавно задумалась о строительстве собственного дома в пригороде Казани. Давно мечтаю о просторном коттедже с удобной планировкой. Но не могу определиться с проектом. Кто-нибудь заказывал разработку проекта дома? Поделитесь опытом, как выбрать надежную компанию для строительства домов?
Re: Строительство дома
Привет! Я в прошлом году построила дом и очень довольна результатом. Мой совет - обратите внимание на строительство домов проекты. Там предлагают действительно продуманные решения с учетом климата Казани. Мне понравился индивидуальный подход - архитектор внимательно выслушал все наши пожелания и предложил несколько вариантов планировки. Цены оказались вполне адекватными для такого уровня качества. Сейчас наслаждаемся жизнью в собственном доме!
