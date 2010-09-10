Покупка авто из Кореи
Покупка авто из Кореи
Всем привет! Мне знакомые посоветовали обратиться в компанию «Корея Рулит», которая из Кореи привозит автомобили. Скажите, а в какую стоимость у этой компании автомобили? Может, кто-нибудь из вас заказывал у данной компании автомобиль?
Re: Покупка авто из Кореи
Привет, у этой компании есть разные автомобили. Все зависит от комплектации, а также и от пробега. Можно приобрести в этой компании насколько мне известно автомобиль от 2 миллионов рублей и выше. Я думаю, что лучше вам связаться с менеджером компании через сайт korea-rulit.ru и уточнить все вопросы. Потому что компания на самом деле работает уже давно, офис находится в Москве. Тем более доставляет автомобили очень быстро. Буквально 1,5 месяца и ключи от вашего автомобиля будут у вас в руках. На самом деле все индивидуально, все зависит от того, как работает таможенная служба. В некоторых случаях автомобиль даже приезжает в течение двух недель. Поэтому я и говорю, что здесь все индивидуально.
