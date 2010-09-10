Аналитика по экономике ЕС

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аналитика по экономике ЕС

Сообщение klonik » Вчера, 13:15

Добрый день! Очень интересно мне что же там по аналитики экономики ЕС сейчас происходит? Может, кто-то следит за такой информацией, и вы мне сможете хотя бы коротко это рассказать. Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аналитика по экономике ЕС

Сообщение zevc » Вчера, 21:18

Здравствуйте, аналитика по экономике ЕС выражает сдержанный оптимизм по поводу перспектив экономики. Уровень инфляции соответствует ожиданиям Европейского центрального банка, а деловая активность, как показывают индикаторы, вскоре должна перейти от спада к росту. Можно следить за аналитикой экономики в специальных изданиях. Сейчас с ними проблем никаких нет. Есть как в электронном виде, так и в бумажном. Если вы так интересуетесь экономикой, я вам могу порекомендовать электронное издание, где собраны все актуальные новости. Напишите, если вы хотите таким вот образом отслеживать экономику ЕС.
