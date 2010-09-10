Краткосрочные шенгенские визы для граждан Казахстана
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Краткосрочные шенгенские визы для граждан Казахстана
Мне очень хочется получить шенгенскую визу, чтобы начать путешествие. Я являюсь гражданкой Казахстана. Подскажите, что я должна знать о шенгенской визе? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию. А то в интернете почему-то насчет этого не так много информации.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей