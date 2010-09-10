Сообщение klonik » Вчера, 13:25

Мне очень хочется получить шенгенскую визу, чтобы начать путешествие. Я являюсь гражданкой Казахстана. Подскажите, что я должна знать о шенгенской визе? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию. А то в интернете почему-то насчет этого не так много информации.