Краткосрочные шенгенские визы для граждан Казахстана

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Краткосрочные шенгенские визы для граждан Казахстана

Сообщение klonik » Вчера, 13:25

Мне очень хочется получить шенгенскую визу, чтобы начать путешествие. Я являюсь гражданкой Казахстана. Подскажите, что я должна знать о шенгенской визе? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию. А то в интернете почему-то насчет этого не так много информации.
Re: Краткосрочные шенгенские визы для граждан Казахстана

Сообщение zevc » Вчера, 21:26

Вы можете всё о шенгенской визе https://freedom-travel.kz/media/faq/she ... azahstana/ узнать тут. Хорошая, кстати, статья, которая дает понятие, что вообще собой представляет шенгенская виза. Правда, чтобы ее получить вам необходимо обязательно собрать целый пакет документов. Правда в некоторых случаях консульства могут запросить дополнительные документы в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Также обязательное условие — личное присутствие при подаче документов для сдачи биометрических данных (отпечатков пальцев и фотографии), если ранее они не сдавались в течение последних 59 месяцев. Если все документы в порядке, вы все условия выполнили проблем с получением такой визы у вас точно не будет.
