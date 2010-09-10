Краткосрочные шенгенские визы для граждан Казахстана
Мне очень хочется получить шенгенскую визу, чтобы начать путешествие. Я являюсь гражданкой Казахстана. Подскажите, что я должна знать о шенгенской визе? Буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию. А то в интернете почему-то насчет этого не так много информации.
Вы можете всё о шенгенской визе https://freedom-travel.kz/media/faq/she ... azahstana/ узнать тут. Хорошая, кстати, статья, которая дает понятие, что вообще собой представляет шенгенская виза. Правда, чтобы ее получить вам необходимо обязательно собрать целый пакет документов. Правда в некоторых случаях консульства могут запросить дополнительные документы в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Также обязательное условие — личное присутствие при подаче документов для сдачи биометрических данных (отпечатков пальцев и фотографии), если ранее они не сдавались в течение последних 59 месяцев. Если все документы в порядке, вы все условия выполнили проблем с получением такой визы у вас точно не будет.
