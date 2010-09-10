Сообщение klonik » Вчера, 18:21

Добрый день! Подскажите, есть ли компания, которая проводит комплексное исследование здоровья бренда, по результатам которого можно сделать вывод о состоянии и позициях бренда на рынке, его отличительных особенностях и главных преимуществах? Если вы знаете кто этим занимается, подскажите?