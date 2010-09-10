Комплексное исследование здоровья бренда
Комплексное исследование здоровья бренда
Добрый день! Подскажите, есть ли компания, которая проводит комплексное исследование здоровья бренда, по результатам которого можно сделать вывод о состоянии и позициях бренда на рынке, его отличительных особенностях и главных преимуществах? Если вы знаете кто этим занимается, подскажите?
Re: Комплексное исследование здоровья бренда
Здравствуйте, я вам могу порекомендовать обратиться сюда https://rus-opros.com/solutions/brand-health/ . Анализом имиджем компании нужно заниматься постоянно. Уж одного раза тут точно не хватит. Замерять здоровье бренда рекомендуется на постоянной волновой основе: ежемесячно, ежеквартально или один-два раз в год. Интервал между исследованиями зависит от возможностей компании и масштабности решаемых задач в течение года. Также трекинг проводят при проведении крупных рекламных кампании до и после коммуникаций, для оценки полученного эффекта. В качестве методов сбора данных преимущественно применяются онлайн-панель и личные интервью. Если вы хотите произвести исследование я вам рекомендую все-таки обратиться в компанию по ссылке. Вы точно сможете получить результат.
