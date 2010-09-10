Подскажите

zevc
Сообщение zevc » Сегодня, 18:23

Хочу организовать необычный день рождения для мужа, надоели обычные посиделки в ресторане. Думаю собрать компанию из 8-10 близких друзей, но не могу придумать, чем всех удивить. Может, кто-то сталкивался с подобной задачей и может поделиться опытом?
klonik
Сообщение klonik » Сегодня, 20:30

На прошлой неделе была на дне рождения подруги, она заказала проведение игрового шоу через https://hahashow.ru/ . Это было что-то невероятное! Мы играли в интеллектуальные игры, участвовали в смешных конкурсах, все два часа пролетели на одном дыхании. Именинница была в восторге, да и гости потом ещё долго обсуждали, как здорово провели время.
