Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Хочу организовать необычный день рождения для мужа, надоели обычные посиделки в ресторане. Думаю собрать компанию из 8-10 близких друзей, но не могу придумать, чем всех удивить. Может, кто-то сталкивался с подобной задачей и может поделиться опытом?
Re: Подскажите
На прошлой неделе была на дне рождения подруги, она заказала проведение игрового шоу через https://hahashow.ru/ . Это было что-то невероятное! Мы играли в интеллектуальные игры, участвовали в смешных конкурсах, все два часа пролетели на одном дыхании. Именинница была в восторге, да и гости потом ещё долго обсуждали, как здорово провели время.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость