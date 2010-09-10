Сообщение zevc » Сегодня, 19:40

Девочки, помогите советом! Хочу обновить сантехнику в квартире, но переживаю насчет доставки. Все-таки вещи хрупкие и дорогие, а опыта заказа таких товаров через интернет у меня нет. Кто-нибудь может посоветовать надежный магазин с безопасной доставкой? Очень важно, чтобы все дошло целым.