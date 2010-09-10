Сантехника

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сантехника

Сообщение zevc » Сегодня, 19:40

Девочки, помогите советом! Хочу обновить сантехнику в квартире, но переживаю насчет доставки. Все-таки вещи хрупкие и дорогие, а опыта заказа таких товаров через интернет у меня нет. Кто-нибудь может посоветовать надежный магазин с безопасной доставкой? Очень важно, чтобы все дошло целым.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сантехника

Сообщение klonik » Сегодня, 21:09

На собственном опыте могу рекомендовать https://vtvgroup.ru/. Заказывала там полный комплект сантехники для ванной и кухни, все доставили в идеальном состоянии. Упаковка очень надежная, каждый предмет тщательно защищен. Порадовало, что можно отслеживать статус заказа, а курьеры предварительно созваниваются и приезжают в удобное время.
