Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Сантехника
Девочки, помогите советом! Хочу обновить сантехнику в квартире, но переживаю насчет доставки. Все-таки вещи хрупкие и дорогие, а опыта заказа таких товаров через интернет у меня нет. Кто-нибудь может посоветовать надежный магазин с безопасной доставкой? Очень важно, чтобы все дошло целым.
Re: Сантехника
На собственном опыте могу рекомендовать https://vtvgroup.ru/. Заказывала там полный комплект сантехники для ванной и кухни, все доставили в идеальном состоянии. Упаковка очень надежная, каждый предмет тщательно защищен. Порадовало, что можно отслеживать статус заказа, а курьеры предварительно созваниваются и приезжают в удобное время.
