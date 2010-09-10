Обучение в Чехии
Стремитесь к тому, чтобы ваш ребенок получил первоклассное европейское образование? Чехия предоставляет прекрасные перспективы! Здесь можно получить бесплатное обучение в государственных чешских вузах при условии поступления на бюджетные места и обучения на чешском языке. Образовательный центр "Прага" https://oca-praga.cz/blog/obuchenie-v-czehii-plusy-i-minusy/ станет вашим верным помощником в реализации этой цели, оказывая всестороннюю поддержку в процессе поступления и предлагая курсы чешского языка для подготовки.
