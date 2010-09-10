Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 123 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Обучение в Чехии Цитата Сообщение Anthonn » Сегодня, 12:09 Стремитесь к тому, чтобы ваш ребенок получил первоклассное европейское образование? Чехия предоставляет прекрасные перспективы! Здесь можно получить бесплатное обучение в государственных чешских вузах при условии поступления на бюджетные места и обучения на чешском языке. Образовательный центр "Прага" https://oca-praga.cz/blog/obuchenie-v-czehii-plusy-i-minusy/ станет вашим верным помощником в реализации этой цели, оказывая всестороннюю поддержку в процессе поступления и предлагая курсы чешского языка для подготовки. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Для родителей»