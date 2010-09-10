Доска обрезная
Доска обрезная
Всем привет! Подскажите, можно ли обрезную доску использовать для строительства лестницы на дачном участке? Просто очень хочется сделать на даче все для комфортной жизни, чтобы было удобно, но при этом бюджетно. Буду рада, если вы со мной поделитесь своим мнением.
Re: Доска обрезная
Привет, доска обрезная подходит для строительства лестницы. Только смотрите из какого материала вообще сделана обрезная доска. Вообще, для лестницы лучше рекомендуется использовать твердые породы деревьев, например, отлично для лестницы подойдет дуб или даже ясень можно использовать. Вообще, сейчас в продаже большой ассортимент обрезных досок и их можно использовать для разных нужд. Я думаю, что вы точно для лестницы сможете подобрать качественный материал. Тем более если лестница будет у вас из обрезной доски, она будет натуральная и вообще очень красиво смотреться.
