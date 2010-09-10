Сообщение klonik » Сегодня, 15:33

Всем привет! Подскажите, можно ли обрезную доску использовать для строительства лестницы на дачном участке? Просто очень хочется сделать на даче все для комфортной жизни, чтобы было удобно, но при этом бюджетно. Буду рада, если вы со мной поделитесь своим мнением.