zevc
СТО в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » 17 минут назад

Подскажите, а в Питере есть вообще сервисный центр, где можно обслужить немецкий автомобиль? Сейчас ведь все дилерские центры закрылись, и я даже не знаю, где сейчас обслуживать свою машину. Может, вы мне посоветуете хороший сервис?
