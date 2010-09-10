СТО в Санкт-Петербурге
Подскажите, а в Питере есть вообще сервисный центр, где можно обслужить немецкий автомобиль? Сейчас ведь все дилерские центры закрылись, и я даже не знаю, где сейчас обслуживать свою машину. Может, вы мне посоветуете хороший сервис?
