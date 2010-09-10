СТО в Санкт-Петербурге
Подскажите, а в Питере есть вообще сервисный центр, где можно обслужить немецкий автомобиль? Сейчас ведь все дилерские центры закрылись, и я даже не знаю, где сейчас обслуживать свою машину. Может, вы мне посоветуете хороший сервис?
Я тебе могу посоветовать кар ок - сервис немецких авто. У меня подруга в этот сервис ездит, у нее Ауди и она обслуживает там. Хотя автомобиль после введенных санкций был привезен вообще из другой страны. В принципе вы можете подъехать к ним и посмотреть, как вообще производят обслуживание, у специалистов уточнить какие они услуги вообще делают. Но, так подруга очень хорошо отзывается. Если у вас немецкий автомобиль, я вам рекомендую обязательно попробовать пройти обслуживание тут. Потому что не во всех сервисных центрах Санкт-Петербурга вообще берутся за обслуживание немецких машин. А тут ребята молодцы, все делают качественно и аккуратно.
