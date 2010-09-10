Новости технологий

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » 11 минут назад

Подскажите, как оставаться в курсе всех технологических новинок? С таким быстрым развитием технологий сложно уследить за всеми обновлениями и релизами. Хочется найти надёжный источник, где можно регулярно узнавать о важных событиях в мире технологий.
