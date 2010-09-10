Новости технологий

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2845
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Новости технологий

Сообщение zevc » Сегодня, 13:58

Подскажите, как оставаться в курсе всех технологических новинок? С таким быстрым развитием технологий сложно уследить за всеми обновлениями и релизами. Хочется найти надёжный источник, где можно регулярно узнавать о важных событиях в мире технологий.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2847
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Новости технологий

Сообщение klonik » Сегодня, 16:10

Могу поделиться своим опытом! Я долго искала качественный ресурс и теперь постоянно читаю новости технологий. Там публикуют актуальные новости, причём информация подаётся очень структурированно и понятно. Особенно ценно, что новости появляются оперативно, и можно быть уверенной, что не пропустишь ничего важного. Рекомендую подписаться на обновления!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость