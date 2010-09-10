САП прогулки в Санкт-Петербурге
Девочки, хочу поделиться своими сомнениями насчет САП-бординга в Питере. Никогда раньше не пробовала, но очень хочется. Переживаю, что не справлюсь с управлением или упаду в воду. Кто-нибудь может поделиться опытом новичка?
