САП прогулки в Санкт-Петербурге

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2845
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

САП прогулки в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Девочки, хочу поделиться своими сомнениями насчет САП-бординга в Питере. Никогда раньше не пробовала, но очень хочется. Переживаю, что не справлюсь с управлением или упаду в воду. Кто-нибудь может поделиться опытом новичка?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: klonik и 3 гостя