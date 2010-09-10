САП прогулки в Санкт-Петербурге

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

САП прогулки в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Девочки, хочу поделиться своими сомнениями насчет САП-бординга в Питере. Никогда раньше не пробовала, но очень хочется. Переживаю, что не справлюсь с управлением или упаду в воду. Кто-нибудь может поделиться опытом новичка?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: САП прогулки в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » 56 минут назад

Не переживай совершенно! Я тоже боялась поначалу, но оказалось, что это очень просто и безопасно. Записалась на прогулку в https://pitersup.com , и инструкторы всё подробно объяснили. САП-борд на удивление устойчивый, а вода в каналах спокойная. Даже если оступишься, спасжилет не даст утонуть!
