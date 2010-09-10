Сообщение zevc » Сегодня, 14:25

Хочу купить настенную сплит-систему и не знаю где лучше всего купить. Подскажите, мне очень хочется, чтобы наконец-то в квартире была комфортная температура. Если вы мне подскажите, где лучше всего купить я вам буду очень признательна за информацию.