Пиломатериалы

zevc
Сообщение zevc » 58 минут назад

Девочки, привет! Подскажите, где в Нижегородской области можно заказать террасную или может быть палубную доску? Что-то я смотрела, но так и не смогла найти компанию, которая реализует такой материал. Конечно, возможно, я плохо искала. Поэтому если вы знаете компанию, которая реализует материал подскажите мне е контакты?
