Девочки, привет! Подскажите, где в Нижегородской области можно заказать террасную или может быть палубную доску? Что-то я смотрела, но так и не смогла найти компанию, которая реализует такой материал. Конечно, возможно, я плохо искала. Поэтому если вы знаете компанию, которая реализует материал подскажите мне е контакты?
Привет, и террасная, и палубная доска есть в компании «Русшпала». Вот официальный сайт компании https://xn--80affldujnj8d6e.xn--p1ai , где вы можете посмотреть условия сотрудничества, а также и ассортимент предлагаемых материалов. По крайней мере я точно знаю, что в этой компании материал из строганой импрегнированной древесины для отделки поверхностей внутри и снаружи помещений. Доступен в 2-х профилях: палуба, вельвет. Мне просто интересно, а где вы хотите использовать такие доски? У меня муж их положил на террасу, но я бы не сказала, что ни выходят дешево. В довольно-таки крупную сумму у меня вышел тогда заказ. Хотя у меня веранда вообще небольшая на самом деле. Но, вы попробуйте обратиться в компанию за более точной информацией.
