Сообщение klonik » Сегодня, 12:29

Здравствуйте, подскажите нам, где лучше всего приобрести экскаваторы? Говорят, что Lonking очень хорошего качества. Поэтому, если вы знаете как и где можно приобрести подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.