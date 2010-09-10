Спецтехника
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Спецтехника
Здравствуйте, подскажите нам, где лучше всего приобрести экскаваторы? Говорят, что Lonking очень хорошего качества. Поэтому, если вы знаете как и где можно приобрести подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Спецтехника
Добрый день, я точно знаю, что экскаваторы Lonking продаются тут https://silkwayauto.ru . При чем можно приобрести как новые, так и б/у. У компании гораздо выгоднее покупать, потому что она предоставляет все гарантии. В каталоге компании представлены различные модели экскаваторов, подходящие для выполнения широкого спектра задач. Гусеничные, которые подходят для работы в сложных условиях, обеспечивают высокую проходимость и стабильность. Колесные — маневренные и мобильные, подходят для работ на площадках с твердым покрытием. Тем более эта компания является официальным дилером Lonking в Оренбурге. Поэтому можно рассчитывать на комплексное обслуживание: от консультаций по выбору техники до полного сервиса и технического обслуживания. Они также обеспечивают быструю и безопасную доставку техники по всей территории России.
