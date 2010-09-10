Спецтехника

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2848
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Спецтехника

Сообщение klonik » Сегодня, 12:29

Здравствуйте, подскажите нам, где лучше всего приобрести экскаваторы? Говорят, что Lonking очень хорошего качества. Поэтому, если вы знаете как и где можно приобрести подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Спецтехника

Сообщение zevc » Сегодня, 15:00

Добрый день, я точно знаю, что экскаваторы Lonking продаются тут https://silkwayauto.ru . При чем можно приобрести как новые, так и б/у. У компании гораздо выгоднее покупать, потому что она предоставляет все гарантии. В каталоге компании представлены различные модели экскаваторов, подходящие для выполнения широкого спектра задач. Гусеничные, которые подходят для работы в сложных условиях, обеспечивают высокую проходимость и стабильность. Колесные — маневренные и мобильные, подходят для работ на площадках с твердым покрытием. Тем более эта компания является официальным дилером Lonking в Оренбурге. Поэтому можно рассчитывать на комплексное обслуживание: от консультаций по выбору техники до полного сервиса и технического обслуживания. Они также обеспечивают быструю и безопасную доставку техники по всей территории России.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость