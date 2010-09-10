Сообщение zevc » Вчера, 18:44

Добрый день! А есть ли у нас в России производитель или продавец полиуретановых изделий для автомобильной промышленности? Может, вы знаете где такую продукцию можно приобрести? Буду вам очень признательна если вы мне в этом поможете.