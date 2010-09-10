Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:44

Добрый день! А есть ли у нас в России производитель или продавец полиуретановых изделий для автомобильной промышленности? Может, вы знаете где такую продукцию можно приобрести? Буду вам очень признательна если вы мне в этом поможете.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:38

Здравствуйте, мы тоже полиуретановые изделия покупаем и довольно-таки часто на самом деле. Покупаем вот на этом сайте https://kifi.ru . Тут представлена разная продукция уже готовая. А также в компании можно сделать заказ изделия. Производство включает литье изделий под заказ различной сложности. Выполняет изготовление деталей из полиуретана по индивидуальным чертежам и техническим требованиям. В интернет-магазине представлен широкий ассортимент готовой продукции с возможностью быстрого заказа. Если вам нужна помощь в выборе я вам рекомендую обратиться к менеджеру данной компании. Они вас проконсультируют по всем вопросам и можно будет сделать заказ изделия уточнив все детали. В общем, я вам рекомендую обратиться в эту компанию.
