Добрый день! А есть ли у нас в России производитель или продавец полиуретановых изделий для автомобильной промышленности? Может, вы знаете где такую продукцию можно приобрести? Буду вам очень признательна если вы мне в этом поможете.
Здравствуйте, мы тоже полиуретановые изделия покупаем и довольно-таки часто на самом деле. Покупаем вот на этом сайте https://kifi.ru . Тут представлена разная продукция уже готовая. А также в компании можно сделать заказ изделия. Производство включает литье изделий под заказ различной сложности. Выполняет изготовление деталей из полиуретана по индивидуальным чертежам и техническим требованиям. В интернет-магазине представлен широкий ассортимент готовой продукции с возможностью быстрого заказа. Если вам нужна помощь в выборе я вам рекомендую обратиться к менеджеру данной компании. Они вас проконсультируют по всем вопросам и можно будет сделать заказ изделия уточнив все детали. В общем, я вам рекомендую обратиться в эту компанию.
