Бытовая техника в Ташкенте

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2853
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Бытовая техника в Ташкенте

Сообщение klonik » Сегодня, 12:28

Добрый день! Подскажите, где выгоднее всего приобрести сейчас бытовую технику в Узбекистане? Мы купили новую квартиру и хотим ее обставить новой техникой. Нужно практически все начиная от пылесоса и заканчивая крупной бытовой техникой. Если вы знаете, где есть техника по выгодной цене подскажите?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей